【地震情報 2026年7月30日】(22:51更新)22時47分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震がありました。震源の深さは約20km、地震の規模はM4.8、最大震度4を長崎県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2026年7月30日】(22:50更新)22時47分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震がありました。震源の深さは約20km、地震の規模はM4.8、最大震度4を長崎県で観測しています。この地震による津波の心配はあり