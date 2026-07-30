7月20日は月曜で、祝日の「海の日」。その週の土曜まで関西地方は高気圧にすっぽりと包まれた。結果、関西の各地は「最高気温が40度以上」と定義される酷暑日寸前という“超猛暑”に襲われることになった。大阪市は7月23日に最高気温38・3度、京都市も同じ23日に39・7度、25日にも39・2度を記録した。ちょうど、この時期に大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンUSJ）と京都市内を家族旅行で訪れた東京都の男性は「どこに行っ