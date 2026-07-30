ウクライナのゼレンスキー大統領【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は29日、熊本県の地震で死傷者が出たことを受け「心が痛んでいる。高市早苗首相と日本国民に心からの哀悼の意をささげる。負傷者の一刻も早い回復を願っている」とX（旧ツイッター）に投稿した。