食料品の消費税を1％に引き下げる方針をトップダウンで指示を出した高市総理。自民党内では異論が根強く、あすから始まる議論は難航することが予想されています。きょう、自民党の臨時役員会に臨んだ高市総理。食料品の消費税の減税について、次のように指示しました。自民党鈴木俊一 幹事長「来年4月からの消費税率引き下げに間に合わせるため、（総理から）党内の議論をまとめてほしいとの要請があった」来年4月から2年間