「憩いの場」とされるイオンモール熊本で、なぜ爆発が起きたのか。そして、同じ事故を防ぐため、どう備えるべきなのか、専門家を取材しました。 嘉島町のイオンモール熊本では、地震でおよそ3000人の客が外へ避難しました。しかし、地震からおよそ1時間20分後に大爆発が起こり、煙は一瞬にして道路まで届きました。 イオンモール熊本の2階のフロアマップをみると、映画館やフードコートが