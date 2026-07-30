「個人の方にお会いして、『お困り事はありますか？』『何かお手伝い出来ることはございませんか？』とお声がけするんです。それが私のやり方です」──。"スーパーボランティア"尾畠春夫さん（86）は、取材にこう意気込みを明かした。【写真を見る】駐車場まで白い煙が…爆発直後のイオンモール熊本のの様子、段差が生じた九州自動車道7月28日に発生し、熊本県内で最大震度7を観測した「令和8年熊本地震」。木原稔官房長官は3