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ラランド・ニシダ、「スピリチュアル」にハマるサーヤの近況明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ラランドのニシダが佐久間宣行氏のYouTubeチャンネルに出演し相方を語った
  • サーヤが多忙なスケジュールの中でスピリチュアルへの傾倒を深めているという
  • 「誰か止めないと」と思いつつ楽しそうなため誰も止められないとニシダが吐露
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