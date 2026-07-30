東京農業大学が2026年7月29日、学生に向け「熊本地震に伴うボランティア活動について」とのお知らせを公開した。発災翌日という早い段階で、ボランティア活動に関する方針を示したことがネットの注目を集めている。「現地には依然として多くの危険があり、二次被害も懸念」28日16時27分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生した。マグニチュード（速報値）は7.1、震源の深さは約10キロで、宇城市と氷川町で震度7を観測した。