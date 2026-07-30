お笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行（33）が30日、自身のXを更新し、妻の俳優・沢井美優（38）との離婚を発表した。【写真】結婚時には…2ショットを添えて笑顔をみせていたティモンディ高岸と沢井美優高岸は「ご報告」と題した書面を投稿し、「この度、私たち夫婦はお互いの人生を尊重し別々の道を歩む決断をいたしました。夫婦間で話し合った上での前向きな選択です」と報告。「短い結婚生活ではありましたが、交際期間