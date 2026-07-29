7月22日に、ミュージカル舞台『愛の不時着』で共演中の女優・花乃まりあ（33）とのホテル密会が「文春オンライン」によって報じられた、俳優の三山凌輝（27）。同誌によれば、三山と花乃は休演日に新宿の高級シティホテルを訪れて密会していたという。この報道を受け、三山と花乃はそれぞれコメントを発表。双方ともに2人きりの時間を過ごしたことは事実と認めながらも、作品や役柄についての理解を深めるためだったと釈明した。ど