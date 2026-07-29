7月28日、熊本県で地震が発生し、最大震度7を観測。各地で大きな被害が出ている。こうした地震の際、真っ先に注意の呼びかけをおこなってきたのが、元自衛官の芸人・やす子だ。2024年1月1日の「令和6年能登半島地震」では、地震発生から約1時間後に《災害時に使えそうな寒さ対策です。少しでも多くの命が助かりますように》と、カッパや新聞などを使った防寒対策をXに投稿。2026年6月25日に、青森県階上（はしかみ）町で震度6