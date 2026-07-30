「声が出るようになるツボがある」などと言って女性にわいせつな行為をした疑いで音楽クリエイターの男が逮捕されました。音楽クリエイターのYuこと鈴木裕容疑者（47）は今年3月、東京・新宿区のカラオケ店で俳優の女性に対し、マッサージと称して下半身を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。鈴木容疑者は歌の指導もしていて、「声が出るようになるツボがあるから押してあげるよ」などと言って犯行に及んだとみ