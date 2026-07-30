【カブール共同】パキスタン北西部カイバル・パクトゥンクワ州で29日、警察の治安拠点が武装勢力に襲撃され、警察官ら10人が死亡した。州警察が発表した。負傷者も多数いるとみられ、死者は増える可能性がある。イスラム武装勢力「パキスタンのタリバン運動（TTP）」が30日までに犯行声明を出し、警察や軍の掃討作戦に対する報復だと主張した。州警察によると、武装勢力は無人機（ドローン）も利用し治安拠点を襲撃。銃撃戦と