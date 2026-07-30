7月28日（日本時間29日）、ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平の元通訳である水原一平受刑者が、記者に重たい口を開いた内容が公開された――。とはいえ、インタビューの時期は2024年3月で、刑事訴追前のもの。音声は、米スポーツ専門メディアESPNのティシャ・トンプソン記者が電話で水原受刑者にインタビューしたものだという。インタビューの内容は、違法賭博スキャンダルに関して自らの罪を告白したもので、ポッドキ