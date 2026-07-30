大手電力10社が30日発表した8月使用分（9月請求）の標準家庭向け電気料金は8社が値下がりする。大手都市ガスは全4社で引き下がる。中東情勢の緊迫化で原燃料の原油や液化天然ガス（LNG）価格が上昇したが、政府の補助金が前月に比べ増額となることが影響したとみられる。電気料金の値下がり幅は96〜260円。北海道は32円、沖縄は60円値上がりする。料金水準が最も高いのは北海道の8932円で、最安値は九州の6624円。都市ガス料