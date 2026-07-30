自民党の小渕優子元選対委員長が、党の税制調査会で「インナー」と呼ばれる幹部会合のメンバーを正式に辞任しました。高市総理の掲げる食料品の消費税減税の方針に反発したものとみられます。自民党小野寺税調会長「私どもとしてはぜひ仲間で今後もやっていただきたいという、そういう思いはありますが、ご本人のご意思が固かったということかと思います」自民党の小野寺税制調査会長は、小渕優子氏が税制調査会の非公式の幹部会