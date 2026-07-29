小園は“お咎めなし”の理由とは指定薬物エトミデートを使用した罪に問われて執行猶予つきの有罪判決を受けた元広島・羽月隆太郎氏（26）、譲渡の疑いで逮捕された滝口涼介被告（38）らとの仲睦まじい姿を写真誌で報じられた広島・矢野雅哉内野手（27）に対し、球団は７月17日、無期限の３軍降格を命じた。今年１月に羽月氏が逮捕されて以降、球界内では複数の現役選手の関与が噂されてきた。「球団は広島県警からの情報提供もあり