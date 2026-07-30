イオンは、爆発事故があったイオンモール熊本で、従業員7人が亡くなったと発表しました。安否がわからなかった3人もこの7人に含まれていて、従業員全員の安否が確認できたとも明らかにしました。【映像】イオンモール熊本 施設内部の様子イオンによりますと、安否がわからなかった3人はいずれも専門店の従業員で、施設内で発見され死亡が確認されました。イオンは地震発生以降、イオンモール熊本の従業員およそ2700人の安否