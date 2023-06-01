日本代表、一安心！上田綺世が全体練習に復帰！負傷の久保建英は欠席【W杯】
オランダとの北中米ワールドカップ初戦を２−２で引き分けた日本代表は現地６月18日、２日後のチュニジア戦に向け、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施。冒頭の約15分のみが公開された。
オランダ戦で左膝を負傷した久保建英は、練習に姿を現わさず。前日に別メニューだった上田綺世は、公開された限りは全体練習に復帰した。
日本代表は同日に、チュニジア戦の会場となるモンテレイに移動する予定となっている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
オランダ戦で左膝を負傷した久保建英は、練習に姿を現わさず。前日に別メニューだった上田綺世は、公開された限りは全体練習に復帰した。
日本代表は同日に、チュニジア戦の会場となるモンテレイに移動する予定となっている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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