テレ東のドラマ『リーガルビート -逆転の法廷-』(毎週金曜21:00〜21:54 ※初回は15分拡大 21:00〜22:09)が7月24日にスタートする。鈴鹿央士○鈴鹿央士がゴールデン帯連ドラ単独初主演ドラマ『リーガルビート -逆転の法廷-』の主人公は、吃音がある新人弁護士・泰地空。言葉が詰まり満足に思いを伝えられず何度も悔しさを味わってきたが、彼にはある武器があった。それはラップ。リズムに乗れば、吃音の症状が出ることなく、言いた