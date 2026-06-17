TGIフライデーズが、父の日はお父さんを称える日として「MY CHAMPION DADDY」を開催。家族のチャンピオンに贈る特別な2日間として、TGIフライデーズ自慢のメニューが提案されます！ TGIフライデーズ「MY CHAMPION DADDY」 開催日：2026年6月20日（土）・21日（日） 世界41か国で450店舗以上を展開する、グローバルブランドのアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」が、父の日企画を全13