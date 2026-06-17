TGIフライデーズが、父の日はお父さんを称える日として「MY CHAMPION DADDY」を開催。

家族のチャンピオンに贈る特別な2日間として、TGIフライデーズ自慢のメニューが提案されます！

TGIフライデーズ「MY CHAMPION DADDY」

開催日：2026年6月20日（土）・21日（日）

世界41か国で450店舗以上を展開する、グローバルブランドのアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」が、父の日企画を全13店舗で開催。

2026年6月20日・21日はお父さんを称える「MY CHAMPION DADDY」として、家族のチャンピオンに特別な2日間を贈ります☆

期間中、親子で来店した人を対象に、お子さんがお父さんの似顔絵やメッセージを自由に描ける「MY CHAMPION DADDY」 をラインナップ。

その場で完成した世界にひとつだけの作品を、お父さんへのプレゼントとして持ち帰ることができます。

さらに、父の日の主役メニューとして、フライデーズ自慢の「Championship BBQ Ribs (チャンピオンシップ バーベキューリブ)」を提案。

じっくり焼き上げた迫力あるポークリブとともに、家族で笑顔あふれるひとときを楽しめます！

父の日に、家族のチャンピオンであるお父さんへ向けて、感謝の気持ちとともにチャンピオン級のごちそうと特別な時間を届ける企画です☆

MY CHAMPION DADDY

親子で来場した人を対象に、お父さんの似顔絵やメッセージを書き込める「MY CHAMPION DADDY」

その場で書き込んで完成した作品は、お父さんへのプレゼントとして持ち帰ることができます！

CHAMPIONSHIP BBQ RIBS / チャンピオンシップ バーベキューリブ

価格：4,499円(税込)

柔らかなポークリブを、じっくり焼き上げた「チャンピオンシップ バーベキューリブ」

BBQソースとフライデーズシグネチャーソースをバランスよくブレンドした、究極のソースで仕上げられています。

フライドポテトとコールスローを添えて提供され、父の日の主役メニューにおすすめです☆

家族のために頑張るお父さんに、父の日はTGIフライデーズでチャンピオン級のごちそうをプレゼント。

TGIフライデーズの「MY CHAMPION DADDY」は、2026年6月20日・21日の2日間開催です！

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