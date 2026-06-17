（台北中央社）北部・桃園国際空港で建設中の第3ターミナル（T3）が来年末、竣工の見通しだ。陳世凱（ちんせいがい）交通部長（交通相）は16日、現地を訪れ、工事の進捗（しんちょく）状況を視察。T3は台湾の未来を支え、航空業の発展における鍵となるとの認識を示した。T3は2017年に着工、昨年12月に北側コンコースの供用が開始された。今年4月にはターミナルビルの主要構造部が完成し、下半期は内装作業が進められる。T3の延べ床