6月17日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、毎日新聞の「アイス値上げ幅調整か公取委、カルテル疑いで大手6社立ち入り」という記事を取り上げ大竹がコメントした。 市販用アイスや氷菓の販売価格を巡り、カルテルを結んだ独占禁止法違反（不当な取引制限）の疑いがあるとして、公正取引委員会は16日、アイス製造販売大手6社に立ち入り検査した。関係者への取材で判明した。各社は物価高に便乗し、調整