観音寺市 提供 香川県観音寺市は2026年7月2日、こども家庭庁の「NPO等と連携したこどもの居場所づくり支援モデル事業」を活用し、古民家を改修したユースラーニングカフェ「トキオリ」をオープンします。 場所はJR観音寺駅近く、ハイスタッフホール南側です。観音寺市に住むか通学している中・高校生が予約不要、無料で利用できます。個別ブースとグループ学習席を設け、10人程度が利