千原ジュニア、グルメ番組の演出で“許せない”こと「店の人に対しても失礼やし…」 厳しい口調で改善求める
お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニア（52）が、15日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『耳の穴かっぽじって聞け！』（毎週月曜 深1：58）に出演。グルメ番組の一部演出で許せない部分を明かした
【写真あり】「一瞬誰かと」“金髪”姿の千原ジュニア
この日の放送では、日常の怒りや不満を書いた「千原ジュニアの毒だしノート」をテーマに、テレビ番組、テレビスタッフ、兄・せいじへの本音を明かした。
ジュニアは「テレビ番組への本音」と題して、グルメ番組で食材を割って紹介する際、「爪汚いのがすごい嫌。店の人に対しても失礼やし、それを平気で流してるディレクターが俺は信じられない」とつづった。
グルメ番組ではお決まりの演出にジュニアは「割って中身見せてくれはるやん。爪がすっげぇ汚いときあるのよ」と顔をしかめ、「ADの子とかがやってるやろうから、多分作業とかで（手が）汚れるのよ、それはしゃあないのよ」としながらも「やる前に洗えばいいやん」と一喝。
さらに「編集で見えへんように何とかしたええやん。何でそのままDの人（ディレクター）は流せるのかなと思うねん。お店の人やったらがく然としてはると思うで」と続け、「同じ業界の人間として、俺は嫌やなと思うねん」と厳しい口調で改善を求めた。
【写真あり】「一瞬誰かと」“金髪”姿の千原ジュニア
この日の放送では、日常の怒りや不満を書いた「千原ジュニアの毒だしノート」をテーマに、テレビ番組、テレビスタッフ、兄・せいじへの本音を明かした。
ジュニアは「テレビ番組への本音」と題して、グルメ番組で食材を割って紹介する際、「爪汚いのがすごい嫌。店の人に対しても失礼やし、それを平気で流してるディレクターが俺は信じられない」とつづった。
さらに「編集で見えへんように何とかしたええやん。何でそのままDの人（ディレクター）は流せるのかなと思うねん。お店の人やったらがく然としてはると思うで」と続け、「同じ業界の人間として、俺は嫌やなと思うねん」と厳しい口調で改善を求めた。