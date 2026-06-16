B‐R サーティワン アイスクリームは6月23日、「ハッピーフレンズ アンパンマン/ばいきんまん」(560円)を発売する。「ハッピーフレンズ アンパンマン/ばいきんまん」(560円)好きなキッズサイズのアイスクリームを1個選び、その上に「アンパンマン」「ばいきんまん」の顔を大きくデザインしたチョコレートをトッピング。ホイップクリームにカラフルなカラースプレーを散りばめて可愛いサンデーに仕上げた。「ハッピーフレンズ アン