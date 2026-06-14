【モデルプレス＝2026/06/14】女優の真野恵里菜が6月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。【写真】1児の母・35歳元ハロプロ「真似したい」と話題の最新ヘア◆真野恵里菜、ハイライトを入れたヘアカラー真野は、「久しぶりにハイライト入れてもらった」とつづり、自撮り写真をストーリーズに投稿。茶髪からイメージチェンジしたヘアスタイルを披露した。インナーカラーとして明