真野恵里菜、インナーカラーで印象ガラリ新ヘアに絶賛の声「大人っぽくて素敵」「上品ですね」
【モデルプレス＝2026/06/14】女優の真野恵里菜が6月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。
【写真】1児の母・35歳元ハロプロ「真似したい」と話題の最新ヘア
真野は、「久しぶりにハイライト入れてもらった」とつづり、自撮り写真をストーリーズに投稿。茶髪からイメージチェンジしたヘアスタイルを披露した。インナーカラーとして明るいベージュ系のハイライトを入れ、更に柔らかい印象となっている。
この投稿に「雰囲気変わりますね」「大人っぽくて素敵」「ハイライト入れるの真似したい」「大人可愛いです」「上品ですね」など反響が寄せられている。
真野は2018年7月にサッカー・鹿島アントラーズの柴崎岳選手と結婚。同年9月に生活拠点を柴崎選手の活動拠点であったスペインに移した。その後、2023年9月に柴崎選手が鹿島アントラーズへの復帰したことにともない日本に帰国。2024年に第1子を出産した。（modelpress編集部）
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◆真野恵里菜、ハイライトを入れたヘアカラー
真野は、「久しぶりにハイライト入れてもらった」とつづり、自撮り写真をストーリーズに投稿。茶髪からイメージチェンジしたヘアスタイルを披露した。インナーカラーとして明るいベージュ系のハイライトを入れ、更に柔らかい印象となっている。
◆真野恵里菜の投稿に反響
この投稿に「雰囲気変わりますね」「大人っぽくて素敵」「ハイライト入れるの真似したい」「大人可愛いです」「上品ですね」など反響が寄せられている。
真野は2018年7月にサッカー・鹿島アントラーズの柴崎岳選手と結婚。同年9月に生活拠点を柴崎選手の活動拠点であったスペインに移した。その後、2023年9月に柴崎選手が鹿島アントラーズへの復帰したことにともない日本に帰国。2024年に第1子を出産した。（modelpress編集部）
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