サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の客席で、人種差別的ジャスチャーを作った男性が物議を醸している。韓国人インフルエンサーが回したカメラに、目を裂くポーズをしたメキシコ人男性の姿が映り込む場面がSNS上で拡散。海外メディアでも詳細が報じられた。

問題視されたのは、11日（日本時間12日）にグアダラハラスタジアム（メキシコ）で行われたグループAの初戦、韓国―チェコの客席で起きた出来事だ。米紙「ニューヨーク・ポスト」は「メキシコの業界団体代表が、W杯の試合中に人種差別的なジェスチャーで解任」との見出しで報じた。

記事によると、2-1で韓国が勝利後、TikTokとYouTubeで合わせて900万人近いフォロワーを持つユン・スジンさんがカメラを回し、勝利を祝う様子を撮影。その背後から1人の男性がアジア人を侮辱する際に用いる“つり目”のポーズをしながら映り込んでいたが、この人物の正体は、メキシコのハリスコ州測量・地理情報技術者団体のウリセス・ベルナル会長だという。

記事は「撮影中、メキシコ代表のアウェーユニホームを着ていたベルナル会長は、ユンさんの映像の背後で笑いながら様々なハンドサインを始めた。そして問題のジェスチャーをすると、くすくす笑いながら席に深くもたれかかった。ユンさんは呆然とカメラを見つめていた」と、一部始終に言及している。

ベルナル会長の所属団体は対応に追われ、広報担当者は「今回の件に関して、大変悲しく思っております」と陳謝。ベルナル氏が処分を受けるのかという質問に対し、内部委員会が会議を開くことを明かした上で、「『解任されることになる』と答えた」と伝えている。



（THE ANSWER編集部）