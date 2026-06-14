慌てて庭の洗濯物を取り込む手伝いをしたが――きょう14日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、「雨と傘と親切と」など3本を放送する。「雨と傘と親切と」○「雨と傘と親切と」サザエが友人の家でおしゃべりしていると、雨が降り出す。慌てて庭の洗濯物を取り込む友人を、サザエも手伝う。大急ぎで洗濯物を縁側へ放ると、山になった洗濯物の中からその家の子供が出てくる。寝そべって本を読んでいた子供の上