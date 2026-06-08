【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月29日19時よりTBSにて『CDTVライブ！ライブ！』が2時間生放送。このたび出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。 ■出演者・歌唱楽曲 IVE「LUCID DREAM」 ＝LOVE「お姫様の作り方」 【プラチナライブ】 YOASOBI「オリオン」「アイドル」「祝福」「UNDEAD」「PLAYERS」「劇上」「勇者」 【マンスリーライブ！】第3週（※楽曲名50音順） SixTONES「Outrageous
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