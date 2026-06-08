この記事をまとめると ■スターキャンプ会場に招待者限定の極秘展示ブースが出現した ■テントのなかには新型パジェロのプロトタイプが置かれていたらしい ■新型パジェロを見た招待者がデザインやサイズ感を評価した ７年ぶりの復活のパジェロが「スターキャンプ」に展示されていた スターキャンプ2日目の会場にひっそりと、それでもひときわ注目を集めるテントが設営されていた。外からその中身は見えないものの、招待された一