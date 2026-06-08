脳科学者の中野信子先生が「怒りと上手に付き合う」ための親子トレーニングを教えます。■モヤモヤを言語化して書き出す！モヤモヤしているときは、負の感情が頭の中でぐるぐる回っている状態です。本来、自分のために使うはずの貴重な時間とエネルギーが、嫌なことや嫌な相手に奪われてしまうのはもったいないことです。そんなときは、抱えている問題を分解してみましょう。子どもと一緒に、「何が嫌だった？」「どこが困った？」