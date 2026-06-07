【時計史に刻まれるオリジンと令和の新定番ウォッチ】今回は「ロンジン」「セイコー」「シチズン」「ティソ」「カシオ」の人気モデルについて、そのオリジンと新定番を紹介する。原点のフィロソフィーを受け継ぎながら、デザインと機能を洗練させた最新モデルは必見だ。＊＊＊＜LONGINES＞■高性能＆エレガントなダイバーズの最新モデルロンジン「ハイドロコンクエスト L3.779.4.90.6」（34万3200円）1954年にスイスで商標