「今年の夏は旅行を諦めた」という人も多いのではないだろうか。物価高が長引き、夏休みの予算は5年ぶりに減少。「外出しない」理由として「物価が高いから」を挙げる人も目立つ。それでも、人は小さなご褒美までは手放したくない。そんな気持ちに応える存在として、いま改めて面白くなっているのがコンビニである。消費経済アナリストの筆者が、現場を回りながら「斜め目線」で見た今夏の注目商品をまとめた。【写真を見る】全国