はなまる（香川県高松市）が展開する讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」が「豚しゃぶうどん」と「豚しゃぶサラダうどん」を6月4日から期間限定で販売。【写真】ヤバイ！おいしそう！新商品“2種類”をもっと！「豚しゃぶうどん」は、おろしショウガを入れただしでさっとゆでたボリュームたっぷりの豚バラ肉と相性のよい鬼おろし、ミョウガ、青ネギという3種の薬味を異なるカットをしてトッピング。鬼おろしは、大根をあえ