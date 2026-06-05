はなまる（香川県高松市）が展開する讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」が「豚しゃぶうどん」と「豚しゃぶサラダうどん」を6月4日から期間限定で販売。

【写真】ヤバイ！ おいしそう！ 新商品“2種類”をもっと！

「豚しゃぶうどん」は、おろしショウガを入れただしでさっとゆでたボリュームたっぷりの豚バラ肉と相性のよい鬼おろし、ミョウガ、青ネギという3種の薬味を異なるカットをしてトッピング。鬼おろしは、大根をあえて粗くすりおろし、通常の大根おろしより水分が出にくくなり、シャキシャキとした食感が残るようにしています。ミョウガは、繊維が残るように千切りにし、見た目の華やかさ、食感とさっぱりとした風味を引き立たせています。青ネギは、葉色が濃く葉鞘部が柔軟で食味や香りにすぐれたこだわりの青ネギを使用。味がよくからまるように少し粘度をあげた特製ポン酢を加えています。

「豚しゃぶサラダうどん」は、「豚しゃぶうどん」に、彩鮮やかな野菜をたっぷり盛り付け、満足感のある一杯に仕上げています。すりおろした野菜をふんだんに使用し、うまみあふれる特製ドレッシングと、爽やかなポン酢を店舗で黄金比率でブレンドした、コクがあるのにさっぱりとした特製タレと一緒に楽しめます。

価格は「豚しゃぶうどん」中が1010円（以下、税込み）、「豚しゃぶサラダうどん」中が1110円です。