三重県桑名市にあるナガシマスパーランドで11日、世界最大級の規模を誇るジャンボ海水プールがオープンし大勢の人たちでにぎわいました。ナガシマジャンボ海水プールは約7万5000平方メートルの広大な敷地に流れるプールをはじめ、10種類のプールと迫力ある滑りが楽しめる11種類のスライダーが揃い、毎年国内外から多くの観光客が訪れます。世界最大級のウォータースライダー「メガアビス」は、高さ30メートル最大傾斜48度の急斜面