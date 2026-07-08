ニューヨーク中心部で工事中の高層ビルの柱が曲がり、現場周辺が立ち入り禁止となりました。松浦武司記者：ビルが崩落する危険性があるということで、マンハッタンの大通りは、このように完全に規制されています。また、建設作業員の方も外に出るよう指示されています。ニューヨーク市によりますと、7日午前、グランドセントラル駅近くにあるビルの21階部分で、建物を支える柱2本が大きく曲がり、床のたわみなどが確認されました。