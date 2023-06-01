アメリカ・ニューヨークの中心街で工事中のビルの柱が曲がり、崩壊の危険があるとして周囲に避難を呼びかけています。マンハッタンの工事中のビルの21階の内部の映像からは、天井を支える柱がくの字に曲がっているのがわかります。また、奥の柱も横に亀裂が入り、折れているように見えます。現場はマンハッタン中心街にあるグランドセントラル駅近くの製薬会社「ファイザー」の元本社で、7日朝、工事関係者が柱の異変に気づき、通