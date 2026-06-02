【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Man宮舘涼太が出演する、TBS系特別番組『幹事Xと名店の夜～本木雅弘は誰を呼ぶ？～』が6月8日22時から放送される。2025年12月に放送され、好評を博した『幹事Xと名店の夜』の第2弾となる。 ■他の番組では見ることのできない俳優5名の食事会を覗き見 『幹事Xと名店の夜』は、ある芸能人が名店での食事会の幹事になったら、どんな人を呼んで、どんな食事会になるの