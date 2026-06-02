Snow Man宮舘涼太『幹事Xと名店の夜～本木雅弘は誰を呼ぶ？～』に出演！宮舘を含む俳優5名が貴重なエピソードトークを展開

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Snow Man宮舘涼太が出演する、TBS系特別番組『幹事Xと名店の夜～本木雅弘は誰を呼ぶ？～』が6月8日22時から放送される。2025年12月に放送され、好評を博した『幹事Xと名店の夜』の第2弾となる。

■他の番組では見ることのできない俳優5名の食事会を覗き見

『幹事Xと名店の夜』は、ある芸能人が名店での食事会の幹事になったら、どんな人を呼んで、どんな食事会になるのか？ を覗き見する「新ドキュメント＆トーク番組」。決まっているのは名店の予約と幹事のみ。

2回目の放送となる今回、幹事に指名されたのは俳優・本木雅弘。5月某日、銀座。普段、俳優仲間とはめったに食事に行くことがないという本木の誘いに集まったのは世代の異なる名俳優4名。

本木と同じ1965年生まれで、デビューも同じ1981年の杉本哲太。日曜劇場『VIVANT』や映画『8番出口』での演技が話題となった河内大和。Snow Manのメンバーとしてトップアイドルでありながら映画やドラマでも活躍する宮舘涼太。そして、今年の日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞した若手俳優・坂東龍汰。

俳優5名が集まったことで、俳優だからこそ味わった苦しい経験が共通していたり、意外なプライベートの姿が明かされたりと、食事会は次第に盛り上がりを見せていく。他の番組では決して見ることのできない本木雅弘と豪華友人らの超貴重なトークが盛りだくさん。お酒も入った食事会は果たしてどうなるのか？

■番組情報

TBS系『幹事Xと名店の夜~本木雅弘は誰を呼ぶ?~』

06/08（月）22:00～22:57

出演者

幹事：本木雅弘

食事会ゲスト：杉本哲太 河内大和 宮舘涼太（Snow Man） 坂東龍汰

(C)TBS

■関連リンク

『幹事Xと名店の夜～本木雅弘は誰を呼ぶ？～』番組公式サイト

https://www.tbs.co.jp/onair/kanji_X_tbs/