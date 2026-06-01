マイクロソフトオフィスのお節介なイルカ型キャラクター「カイル」が4月、約19年ぶりに帰ってきた。新たな舞台は、AIを活用した日本語変換ソフト「コパイロット キーボード」。かつて「お前を消す方法」というネット用語まで生んだ嫌われ者が、AI技術を身にまとって復活を遂げた。カイルに与えられた新しい仕事は何か。黒歴史を笑いに変えるマイクロソフトの思惑に、海外メディアも注目している――。写真＝iStock.com／jewhyte※