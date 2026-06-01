来年3月に卒業予定の高校生を対象とした企業の求人票の受け付けが1日に始まりました。県内の求人倍率は依然として高く、企業の人手不足が続いていて、ハローワークは早めの求人票の提出を呼びかけています。高校生を対象にした求人票の受け付けは県内11のハローワークで始まりました。近年はインターネットでの手続きが多いということですが、秋田市にある出先機関の窓口には早速、企業の採用担当者