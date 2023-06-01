宇多田ヒカルが自身の新曲「パッパパラダイス」へ甲本ヒロトをゲストに迎え、「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」としてリリースすることが決定した。今回のコラボレーションは、宇多田ヒカルサイドから甲本ヒロトへのオファーで実現。楽曲は既にアナウンスされている、6月24日(水)発売の7インチアナログレコード盤に収録される。また、同日に各配信サイト・ストリーミングサービスでもリリースとなり、その収録曲も発表となっ