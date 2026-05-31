ザイでは毎週土曜日、『ウィークリー・ダイヤモンドZAi』にて、いま一番注目のオススメ株を紹介している。その、ウィークリーZAi5月25日号から、特に注目の2銘柄を、ピックアップしてお届け！（小林大純、仲村幸浩、ダイヤモンド・ザイ編集部）※株価等は2026年5月16日。第3四半期まで24％営業増益株価に割安感、見直し期待！ひとつめの注目株は、ユーザーローカル（東証プライム・3984）だ。ビッグデータ解析やAI活用による業務