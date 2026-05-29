レブロンは6月4日、大人気リップケアシリーズ『レブロン キス シュガー スクラブ』より、ポケットモンスターの「へんしんが苦手なメタモン！」デザインの限定パッケージを、数量限定で発売します。■思わず全種類そろえたくなる！ギフトにもぴったりな4種類『レブロン キス シュガー スクラブ』は、塗るだけで手軽に角質＆保湿ケア（※1）ができる、洗い流さないタイプのリップスクラブ。累計販売個数800万本（※2）を突破した人気