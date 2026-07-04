テレビ東京「チャンスのチワワ」が１日に放送され、みなみかわがＭＣを務めた。恋愛経験の豊富な女性陣による恋愛指南バラエティー。この日は、鈴木奈々がゲスト出演した。みなみかわは「鈴木さんもどうですか？酸いも甘いも経験されてると思いますけれど」と聞いた。鈴木は「結構、恋愛しましたよ。しかも離婚も経験してるからね。私。結婚を経験して、離婚を経験して」と述懐。つづけて「でもね…。私ね。離婚してから、