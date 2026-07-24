現在、東京公演が上演されているBE:FIRSTの元メンバー・三山凌輝（27）主演ミュージカル『愛の不時着』。千秋楽が迫った7月22日、「文春オンライン」で報じられた三山とヒロインを演じる元宝塚女優・花乃まりあ（33）との“密会”が波紋を呼んでいる。「本作はパラグライダー事故で北朝鮮に不時着してしまった韓国の財閥令嬢と、朝鮮人民軍軍人の国境を超えたラブストーリー。大ヒットした同名の韓国ドラマをミュージカル化し、日